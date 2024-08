Os moradores da Serra terão pela frente uma semana com diversas mudanças climáticas. De acordo com o meteorologista Guilherme Borges, da Climatempo, a segunda (19) e a terça-feira (20) serão de tempo seco e temperaturas elevadas. Em Caxias do Sul, por exemplo, as mínimas variam entre 17ºC e 18ºC nesses dois dias, com as máximas podendo chegar aos 30ºC.