Até 2025, mais de dois mil imóveis devem receber gás natural em Gramado e Canela

Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) inaugurou rede na Região das Hortênsias em agosto do ano passado. Após um ano, projeto de expansão segue e com a previsão de mais conexões para o abastecimento

16/08/2024 - 11h17min