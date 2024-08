A partir desta segunda-feira, o talento de mais de 50 artistas visuais caxienses e também de outras partes do Brasil estarão espalhados por diversos espaços de Caxias do Sul, além de estarem reunidos no ambiente virtual. Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, através da Unidade de Artes Visuais, a 17ª Semana da Fotografia terá sua largada às 18h30min, no Museu dos Capuchinhos.