Ação de conscientização do aleitamento materno, a Hora do Mamaço foi realizada pela sexta vez neste sábado (17), em Caxias do Sul. Com entrada gratuita, o evento recebeu mães e crianças no Centro de Cultura Ordovás para um momento de troca de experiências e de conexão. A atividade, que ocorre mundialmente, integra a programação do Agosto Dourado.