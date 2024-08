Gêmeas caxienses relembram participação no "Programa Silvio Santos" em 2015: “Foi uma honra”

As irmãs caxienses Laryssa Munari e Rayssa Munari tinham apenas 10 anos quando tiveram uma oportunidade que muitos brasileiros gostariam de ter: conheceram o apresentador Silvio Santos, que morreu neste sábado (17), aos 93 anos. As gêmeas participaram do Programa Silvio Santos, no SBT, em 2015. Acompanhadas pela mãe, Greice Munari, a dupla esteve em São Paulo na ocasião para apresentar uma coreografia de Margô Brusa no quadro Talento Infantil, no programa de Silvio.