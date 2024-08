Moradores de Forqueta protestam por solução ao acesso pela RS-122, em Caxias do Sul 

Os moradores de Forqueta pedem novamente uma solução ao acesso ao bairro, na RS-122, em Caxias do Sul. No final da tarde desta sexta-feira (16), dezenas de pessoas voltaram a se manifestar pela instalação de um semáforo no quilômetro 64 ou ainda outra medida que melhore a entrada ao bairro. Com orientação do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a via foi parcialmente interrompida a partir das 17h, de forma intercalada. Ou seja, quando os manifestantes iam para um sentido da rodovia, o outro era liberado.