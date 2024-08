Mais 30 leitos serão abertos nesta terça no Hospital Geral em Caxias do Sul, e ampliação da nova ala é finalizada 

A partir da tarde desta terça-feira (13), o Hospital Geral (HG), em Caxias do Sul, terá mais 30 leitos de internação e enfermaria à disposição dos pacientes da Serra. A abertura foi confirmada pelo diretor-geral do HG, Sandro Junqueira. Conforme ele, a instituição irá utilizar o recurso de R$ 17,9 milhões, enviado pelo Ministério da Saúde para tornar a ala operacional. Entre as despesas cobertas pelo recurso está a contratação de 75 colaboradores que atuarão na ala.