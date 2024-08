Começa a obra de reconstrução da ponte provisória que liga Caxias do Sul a Nova Petrópolis

Começou na manhã desta segunda-feira (12) a obra da ponte temporária na BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. Máquinas retroescavadeiras e caminhões da Alsus Urbanizadoras chegaram nas margens do Rio Caí por volta das 8h. O trabalho se concentra, neste início, em retirar as pedras da cabeceira da ponte que não foi concluída pelo Dnit para construir o acesso da nova estrutura - este deve ser o serviço executado nos quatro primeiros dias de obra. A nova ponte provisória vai ficar a cerca de 150 metros antes da iniciada anteriormente.