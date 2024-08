A construção da ponte temporária na BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, deve iniciar nessa semana. Conforme Clóvis Schumann, um dos coordenadores da campanha que pretende reconstruir a ponte, as obras se iniciam nessa quinta-feira (8). Em caso de chuva intensa, o começo será adiado para sexta-feira (9). O maquinário iniciará o trabalho na Vila Cristina, na lateral do Rio Caí.