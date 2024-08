Começa a montagem da ponte provisória sobre o Rio Caí, entre Caxias e Nova Petrópolis

A ponte provisória sobre o Rio Caí, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, avançou mais uma etapa. Nesta segunda-feira (26), a montagem da estrutura, em Vila Cristina, foi iniciada. Se o clima permitir, a passagem deve ser entregue em setembro, com data ainda a definir. O projeto é do programa da iniciativa privada Pontes do Sul e tem apoio dos municípios da Serra. Desde maio, a principal passagem entre as duas cidades, na BR-116, está fechada após a ponte ter cedido.