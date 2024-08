Foi assinado na manhã desta segunda-feira (26) o contrato de concessão das placas de identificação de ruas de Caxias do Sul. O serviço vai ficar a cargo da Imobi All Space Infront Spe S/A, sociedade de propósito específico (SPE) formada pelas empresas Imobitarget Comunicação Visual Ltda, Infront Mídia Comércio e Representações Ltda e All Space Propaganda e Marketing Ltda.