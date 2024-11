Escolhida área para o campus do IFRS em Gramado; confira o que falta para a construção

O campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) em Gramado será construído no bairro Várzea Grande, junto à Avenida do Trabalhador. De acordo com o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional do IFRS, Lucas Coradini, três áreas foram oferecidas pelo município e a escolhida atende os critérios exigidos pelo Ministério da Educação. Antes das obras, etapas ainda devem ser cumpridas: a preparação do terreno por parte da prefeitura e a aprovação do projeto de lei que repassa o terreno à União. A partir disso, a licitação para a construção pode ser realizada. Ao mesmo tempo, o processo de definição dos cursos continua.