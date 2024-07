Ayla Dornelles é a primeira bebê a nascer na nova maternidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul. Com 3,5 quilos e 51 centímetros, a pequena entrou para a história de Caxias do Sul por ser a primeira criança a nascer no local após o serviço deixar de ser prestado em estrutura no Hospital Pompéia. A mãe, Taine Lemes Correa, 29 anos, conta que a bebê não era planejada.