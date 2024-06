Maternidade do SUS em Caxias do Sul se muda definitivamente para o Hospital Virvi Ramos

A nova maternidade de Caxias do Sul para atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS) abre nesta segunda-feira (1º) no Hospital Virvi Ramos. Ela nasce de uma parceria entre prefeitura e a Associação Cultural e Científica Virvi Ramos. Os atendimentos se iniciam a partir de 8h. Na prática, o hospital está absorvendo os serviços que eram oferecidos no Hospital Pompéia. Ou seja, aquela que existia na instituição do Centro deixa definitivamente de funcionar. O espaço no bairro Madureira está com equipamentos e a adição de oito leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.