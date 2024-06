Com o plenário da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul lotado na noite desta quinta-feira (27), o representante da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs), Germano Schwarez, anunciou a proposta da UCS de ceder o Campus 8, no bairro Samuara, para a instalação da unidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) na Serra.