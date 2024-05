Ao acessar Caxias do Sul pela BR-116, é comum o visitante se surpreender e se encantar com o que pensou ser um pequeno município de aspecto bucólico cortado pela rodovia, uma tal Galópolis. Mesmo alguns moradores caxienses chegam a confundir e pensar que se trata de um distrito, como de fato já foi, mas tais impressões mostram apenas como chama a atenção a vida própria na pequena vila surgida com a chegada dos imigrantes italianos à Serra.