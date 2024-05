O trabalho para estabilizar a encosta em Galópolis deve se iniciar na próxima semana, se as condições climáticas permitirem, diz a prefeitura de Caxias do Sul. À imprensa, o prefeito Adiló Didomenico informa que ações de preparação do terreno começaram nesta quinta-feira (9). O resultado é que a área de interdição do bairro foi reduzida. Porém, as famílias ainda não podem retornar para casa.