A equipe que atua em Galópolis utilizará outra alternativa para estabilizar a encosta que corre risco de deslizamento. Conforme técnicos da prefeitura de Caxias do Sul, a ação de desmonte controlado com explosivos foi descartada nesta quarta-feira (8) após uma tentativa de perfurar o solo. Com isso, a medida adotada será utilizar maquinário de terraplanagem para retaludar a encosta. Isso significa que serão utilizadas máquinas, e não explosivos, para retirar o material da encosta.