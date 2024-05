A bola não está subindo para os jogos do Caxias Basquete no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul. Palco das partidas do time da Serra pelo Novo Basquete Brasil (NBB) e de outros eventos esportivos e shows, o espaço localizado na Rua Ciro de Lavra Pinto, 818, no bairro Interlagos, abriu as portas para receber os desabrigados pelas enchentes na região. O local já chegou a receber mais de 80 pessoas. Atualmente, este número caiu para 43, entre crianças e adultos, uma vez que muitos já retornaram aos seus domicílios.