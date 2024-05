A chuva que devastou o Rio Grande do Sul nos últimos dias atinge e provoca sofrimento a um número incontável de animais. Organizações Não Governamentais (ONGs) de Caxias do Sul se mobilizam para resgatar cães, gatos e até galos e galinhas do município e também de outras cidades gaúchas bastante afetadas, como Roca Sales. São instituições que sempre viveram no limite e que, agora, se sobrecarregam ainda mais para não deixar nenhum animal sem acolhimento digno. O apelo é para que a população doe itens como ração, areia e cobertinhas.