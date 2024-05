Os voos a partir do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, estão suspensos, pelo menos, até o dia 30 de maio. Na última segunda-feira (6), a Fraport, empresa que administra o aeroporto da Capital, comunicou a Aeronáutica sobre a suspensão das operações. No entanto, a administradora do terminal informa que o fechamento ocorre por tempo indeterminado.