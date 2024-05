Uma equipe da prefeitura de Caxias do Sul planeja vistoriar, na tarde desta quinta-feira (9), vias alternativas à Rota do Sol na região de Vila Seca e Fazenda Souza. Entre os integrantes do grupo devem estar o prefeito Adiló Didomenico e o secretário de Obras e Serviços Públicos, Norberto Soletti. A busca de desvios próximos à rodovia se deve ao risco elevado de novos deslizamentos na região de Vila Seca, onde no último dia 1º uma queda de barreira resultou no rompimento da adutora do sistema Marrecas.