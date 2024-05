Moradores de Galópolis, no interior de Caxias do Sul, foram removidos de casa durante a madrugada deste sábado (4) por riscos de novos deslizamentos. Foram 15 pessoas retiradas do Morro do Cemitério. A informação foi divulgada pela prefeitura em postagem nas redes sociais. A área será reavaliada assim que o dia clarear. O distrito caxiense contabiliza quatro mortes por soterramento.