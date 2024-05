As buscas continuam em regiões atingidas pela chuva em Caxias do Sul. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (3), o prefeito Adiló Didomenico afirma que, além de Galópolis, onde ocorreu a primeira morte no município, há situações que merecem atenção nas comunidades de Vila Cristina, Sebastopol e Santa Lúcia do Piaí. De acordo com a administração, há pessoas ilhadas nessas localidades.