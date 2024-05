Uma foto de capa da edição do Pioneiro de sexta-feira, da BR-116 desmoronada entre Galópolis e Vila Cristina, em Caxias do Sul, no Km 170, e os estragos verificados especialmente na quinta-feira ao longo da rodovia, de forma disseminada, vão impor um novo cenário rodoviário para Caxias do Sul. No Km 170, a BR-116 não existe mais, e precisará ser toda refeita (foto acima).