A prefeitura de Caxias do Sul divulgou imagens das margens da BR-116, entre Galópolis e Vila Cristina. As estradas nas localidades ficaram parcialmente destruídas após as chuvas dessa semana. O vídeo mostra o asfalto que cedeu no km 170 em Vila Cristina e também o ponto de desmoronamento em Galópolis, onde casas desmoronaram e quatro pessoas foram encontradas mortas. Outras três seguem desaparecidas.