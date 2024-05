Em Flores da Cunha, a celebração do Corpus Christi, nos dias 30 e 31 de maio e em 1º de junho, será no entorno da Praça da Bandeira. A programação contará com a confecção de 53 tapetes de serragem colorida, que abordará como tema a atual situação climática do Rio Grande do Sul. No local também haverá um ponto de coleta de donativos que serão destinados aos desabrigados.