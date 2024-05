Pouco depois da confirmação de mais uma morte em Caxias do Sul, neste domingo (12), em função de um deslizamento de terra, desta vez, no loteamento Vila Maestra, na Zona Norte, o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, concedeu entrevista à rádio Gáucha para falar da atual situação do município. Luciano Henrique Santos Lacava, 49 anos, morreu e outro ficou ferido após um deslizamento de terra, por volta das 7h, que destruiu um pavilhão da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Lacava era servidor da Codeca havia 20 anos, segundo a prefeitura.