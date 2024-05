Uma pessoa morreu e outra ficou feriada após um deslizamento de terra que destruiu um pavilhão da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. A ocorrência foi registrada por volta das 7h deste domingo, na região do loteamento Vila Maestra, na Zona Norte. O Corpo de Bombeiros atua para identificar se há outras vítimas no local.