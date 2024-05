A queda de barreira e outros problemas seguem alterando o trânsito nas rodovias da Serra neste domingo (12). Desde a sexta-feira (10), o governo do Rio Grande do Sul realiza bloqueios preventivos em quatro rodovias estaduais, sendo duas na Serra. Trata-se do km 202 da Rota do Sol (RS-453), em Lajeado Grande, distrito de São Francisco de Paula, que tem trânsito em meia pista, e a RS-452, entre Vale Real, Feliz e Caxias do Sul, no km 27. Não há prazo para liberação.