A força do rio Caí, após um final de semana de chuva volumosa na Serra gaúcha, fez com que parte da ponte na BR-116 cedesse, entre Vila Cristina, em Caxias do Sul, e Nova Petrópolis. Em nota, o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) informou que o trecho foi interditado pois "uma das pilastras estaria cedendo e há rachaduras na pista, além de um espaço maior entre os apoios".