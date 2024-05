Há 10 dias, moradores de pelo menos cinco bairros de Gramado estão sendo obrigados a evacuar suas casas em função do alto risco de infiltrações e deslizamentos de terra que ameaçam as estruturas. No último boletim divulgado pela prefeitura, na noite do último sábado (11), 751 moradores estavam desalojados, acolhidos em casas de amigos ou familiares, e outros 223 estão em abrigos do município. Parte dessas pessoas — não são informados os números por região — é do bairro Piratini, um dos pontos que está sob monitoramento permanente.