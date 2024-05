Moradora do bairro Piratini, em Gramado, há 40 anos, Marli Tomazi, 53 anos, teve que deixar sua residência na Rua Henrique Bertolucci na última quinta-feira (2). O asfalto começou a ceder em virtude da infiltração de água no solo. Ao todo, ela morava com mais oito pessoas da família em duas casas que dividiam o mesmo terreno.