Com a previsão de intensa chuva nesta sexta-feira (10), a prefeitura de Gramado emitiu alerta para os moradores do bairro Três Pinheiros. Parte da área deve ser evacuada. Entre as vias que poderão ser atingidas por deslizamentos de terra estão a ruas dos Verdes, F.G. Bier, Ladeira das Azaléias e das Pedreiras. A prefeitura não soube precisar quantas famílias devem sair das residências.