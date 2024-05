Cidades da Região das Hortênsias estão em alerta com a possibilidade de desmoronamentos. Em Gramado, o Ministério Público (MP) recomendou que casas no bairro Três Pinheiros sejam esvaziadas imediatamente. São cerca de 30 famílias em uma área de risco. Em novembro do ano passado, o bairro já havia sido evacuado justamente por causa do deslocamento de terra em razão da chuva. Os moradores retornaram cerca de um mês depois.