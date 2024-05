Passados oito meses das enchentes de setembro de 2023, considerado até então o pior desastre natural da história do Rio Grande do Sul, prefeitos de pelo menos quatro cidades da Serra relatam que a situação atual em função das chuvas, praticamente ininterruptas durante toda esta semana, é "a pior que já enfrentamos". O cenário mais grave do que o observado no ano passado foi admitido pelo governador Eduardo Leite, em coletiva na tarde desta quarta-feira (1).