Os geólogos da Secretaria do Meio Ambiente (Semma), com o apoio da Secretaria da Habitação e da Guarda Municipal de Caxias do Sul, encontraram novas fissuras em uma encosta de Galópolis neste sábado (11). Desta vez, a movimentação foi identificada atrás do Sindicato Têxtil, à direita da BR-116 no sentido centro-bairro, onde um deslizamento de terra já atingiu o cartório e o Centros de Registro de Veículos Automotores (CRVA) do bairro, no dia 2.