Pratos afetivos e com apelo regional, preparados próximo do público e distribuídos gratuitamente são os atrativos deste final de semana na 34ª edição da Festa da Uva. Tudo começa neste sábado (24) com o Polentaço, que tem expectativa de servir 700 quilos do prato. Já no domingo (25), o Saguzaço irá distribuir uma tonelada da sobremesa típica aos visitantes. A comida será servida durante os dois dias no setor de gastronomia do pavilhão 1, a partir das 14h.