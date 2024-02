Tradição na Festa da Uva, a polenta brustolada, queijo e salame seguem como protagonistas na Vila dos Distritos, um dos setores mais visitados do evento, em Caxias do Sul. Símbolo do trabalho e do envolvimento comunitário de quem mora no interior da cidade, o prato com os três itens leva menos de cinco minutos para ficar pronto e mil unidades foram comercializadas apenas no sábado (17) — a expectativa é aumentar o número neste domingo (18), o terceiro dia do evento para o público.