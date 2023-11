Nova Petrópolis passa a contar, a partir desta quinta-feira (16), com uma Farmácia Municipal. O serviço é credenciado ao programa Cuidar +, do governo estadual, e irá funcionar das 7h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, sem fechar ao meio-dia. Com a implantação, as unidades básicas de saúde (UBSs) da cidade deixarão de entregar medicamentos. A alteração ocorrerá gradualmente, sendo que o objetivo é que seja concluída até 1º de dezembro.