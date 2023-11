Obras espalhadas por Caxias do Sul mudam a rotina de pedestres, motoristas e comerciantes. São pelo menos cinco grandes trabalhos na zona urbana para atender o marco do saneamento básico (até 2033, 99% da população deve ter acesso a água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto) e demandas antigas, como a revitalização do acesso do bairro Desvio Rizzo. O convívio com essas intervenções já dura alguns meses. A reportagem visitou os pontos na quinta-feira, dia 16 de novembro, e procurou o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) e prefeitura de Caxias do Sul para atualizar a situação de cada uma delas.