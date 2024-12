Na lanterna do NBB, Caxias Basquete desafia o São Paulo fora de casa

Lanterna do NBB com três vitórias e 10 derrotas, o Caxias do Sul Basquete busca a recuperação na reta final do primeiro turno da competição nacional. Após perder seis partidas em sequência, sendo quatro como mandante, o time do técnico Rodrigo Barbosa enfrenta o São Paulo, nesta terça-feira (10), às 20h, no ginásio do Morumbi, na capital paulista.