Inspirados pela família e por craques da Seleção, jovens de Caxias do Sul buscam visibilidade na Taça das Favelas

A história da caxiense Yasmin Moura de Souza, 15 anos, é similar a de milhares de meninas brasileiras. Com o sonho de ser jogadora de futebol, esbarra em obstáculos, como o de encontrar times femininos. Mas aos poucos o caminho começa a ser traçado. Ela é uma das atletas do Orian, projeto social da Zona Norte de Caxias que conta com um time de mulheres classificado para as quartas de finais da Taça das Favelas, que ocorre no sábado (7), em Alvorada. O campeonato é organizado pela Central Única das Favelas (Cufa).