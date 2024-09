Acostumado a receber decisões do Caxias, o Estádio Centenário foi um palco dos sonhos de dezenas de jovens no sábado (31). Quatro times disputaram uma das etapas estaduais da Taça das Favelas, em Caxias do Sul. Os vencedores foram os caxienses do SER Beltrão de Queiroz, que seguem para as quartas de final, em Alvorada.