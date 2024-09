Com potenciais e projetos Notícia

Caminhos e desafios para Caxias do Sul alavancar a indústria de desenvolvimento de jogos digitais

UCS lançou em agosto edital para auxiliar na criação de até 15 novos negócios na área. Rio Grande do Sul é o terceiro Estado com mais empreendimentos no setor. Empresas gaúchas faturaram R$ 80 milhões em 2022 e 2023

31/08/2024 - 08h00min Atualizada em 31/08/2024 - 14h08min