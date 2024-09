Cerca de 5 mil pessoas são esperadas para desfilar por 46 entidades no 7 de setembro em Caxias do Sul

No próximo sábado (7), a Rua Sinimbu, no centro de Caxias do Sul, será a passarela para cerca de cinco mil pessoas desfilarem. Conforme s Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), elas representarão 46 entidades no tradicional desfile cívico militar de 7 de Setembro, a partir das 9h. Uma estrutura será montada na Praça Dante Alighieri para as autoridades. O público pode acompanhar, gratuitamente, na calçada. O desfile terá duração média de 3h e pode ser cancelado devido ao mau tempo.