25ª rodada Notícia

Juventude divulga valores de ingressos para partida contra o Inter pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam no estádio Alfredo Jaconi no próximo domingo (1), pela 25ª rodada da competição. Bilhetes antecipados já começaram a ser vendidos, e sócios alviverdes contam com promoção para acompanhar a partida

27/08/2024 - 15h31min