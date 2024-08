DM Notícia

Volante do Juventude é submetido a cirurgia no joelho direito

Caíque virou desfalque do Juventude no começo do mês de agosto. O atleta só deve voltar aos gramados com a camisa da equipe na temporada de 2025, no mês de abril

26/08/2024 - 19h22min Atualizada em 26/08/2024 - 19h32min