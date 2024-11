É falso post que afirma que Lula vai reduzir o salário mínimo em 2025

Vídeo mente ao afirmar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá reduzir o salário mínimo em 2025. A Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo federal afirmou ao Comprova que o piso salarial do próximo ano deve ser de R$ 1.508,66, o que representa um aumento de 6,87% em relação ao valor atual. O conteúdo também mente ao afirmar que uma verba de R$ 84 bilhões, destinada ao Bolsa Família, foi desviada para a Secom. Ministérios e consulta ao Portal da Transparência desmentem as informações.