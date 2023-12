A partir de 1º de janeiro de 2024, o salário mínimo nacional será de R$ 1.412, representando um aumento de R$ 92 em relação aos R$ 1.320 em vigor no momento. Essa alteração, previamente incluída como uma projeção no Orçamento de 2024, foi confirmada pelo Palácio do Planalto, indicando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto antes de iniciar o recesso de fim de ano. As informações são do portal g1.